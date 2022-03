Comunali, Lavagetto: "Benessere Giovanile: recuperare il tempo perso"

"In tema di Benessere giovanile - si legge in una nota di Giampaolo Lavagetto, candidato sindaco alle prossime comunali - riprendiamo quel percorso che iniziammo con l’innovativa istituzione dell’Agenzia alla promozione al benessere giovanile. Progetti importanti sul versante della sicurezza, con il patto sul “Divertimento sicuro”, in collaborazione con i gestori dei circoli, delle associazioni e degli imprenditori cittadini che per la condivisione di azioni a sostegno delle famiglie verso una educazione a buone pratiche di divertimento per i ragazzi. Allo stesso modo, straordinaria fu la sinergia con le realtà del territorio nel settore culturale, sociale e sportivo nel progetto “la Bella Estate” rivolto agli adolescenti dai 15 ai 17 anni. Con lo stage fatto in collaborazione con l’Istituzione la Casa della Musica, i ragazzi, dopo un percorso formativo sui temi fondamentali della storia della musica e del teatro musicale, si cimentavano come guide nella visita ai musei e agli spazi della Casa della Musica rivolta a ragazzi dagli 11 ai 13 anni. Simile esperienza con il Ludobus, in cui i ragazzi e le ragazze affiancavano gli animatori nella preparazione dei materiali e nella organizzazione dei giochi proposti ai bambini. Ricchissima la collaborazione con Cus Parma e Giocampus Barilla, attraverso stage come la Creazione artistica, la redazione giornalistica e la straordinaria esperienza della vacanza formativa in barca a vela nella bellissima area protetta del Golfo del Tigullio dove apprendevano le regole del gioco di squadra e l’importanza della tutela delle biodiversità. Parma ha, quindi, tutti gli strumenti per affiancare le famiglie nel dare alle nostre ragazze e ragazzi opportunità di inclusione e partecipazione per farli sentire protagonisti nella creazione del loro e del nostro futuro".