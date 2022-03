Comunali, Lavagetto: "Parma, Capitale della cultura senza teatri"

"Parma oggi è una Capitale della cultura che ha visto in questi anni chiudere i suoi teatri - si legge in una nota del candidato sindaco Giampaolo Lavagetto - il Teatro del Vicolo, punto di riferimento in oltretorrente chiuso da anni e mai più riaperto, il Pezzani che aveva centinaia di abbonati ha chiuso per inagibilità del teatro senza che l’amministrazione comunale contribuisse per una soluzione alternativa. Il Teatro del Cerchio costretto a comprarsi un capannone e a costruirsi un suo teatro nonostante ne sia stato costruito un nuovo in cui aveva sede sulle ceneri del precedente che non è mai stato assegnato tramite bando. A fronte di ciò, il teatro dei Dialetti, con il prestito ottenuto dalla Cassa Depositi e Prestiti, lo stiamo restituendo chi? Nessuna associazione o gruppi di associazioni teatrali locali potrà permettersi gli enormi costi di gestione che tale struttura comporterà. Solo le due fondazioni, Toscanini e Teatro Regio potranno avere le forze per gestirlo. Perché non pensare, ora e non domani, ad alcuni aggiustamenti, come ridurre la platea creando altre stanze da utilizzare come sale prove, controsoffittare la torre scenica del palco rendendolo più facilmente riscaldabile ad un'altezza sufficiente per le normali programmazioni di teatro/danza/musica d altro ancora in maniera da renderlo fruibile alle tante associazioni che ne avrebbero la necessità? Amministrare una città della cultura significa anticipare i problemi prima che emergano ad almeno porvi rimedio quando sono evidenti".