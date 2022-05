Comunali: ecco la lista Parma Città Pubblica a sostegno di Roberta Roberti

“Siamo l'alternativa concreta per Parma e crediamo che scelte coraggiose trasformino l'emergenza in opportunità”. La candidata sindaca Roberta Roberti ha presentato al parco Bizzozero i candidati consiglieri della lista Parma Città Pubblica.

Trentadue nomi che arrivano dalle più diverse esperienze di impegno civico nelle associazioni, nei comitati, nelle organizzazioni politiche e sindacali, nel volontariato. Presenti anche tante competenze e professionalità sia dal settore pubblico che privato.

“Lo sguardo femminile si traduce in una scelta precisa: la prevalenza di donne in lista, 17 su 32. - spiega la candidata Roberti - Per noi ‘Insieme Parma si cura’ non è solo uno slogan, ma un progetto in cui crediamo fortemente: cura della città, delle persone, dell’ambiente e degli animali. Diamo ai nostri giovani una vera speranza per il futuro!”.

Parma Città Pubblica nasce come laboratorio di partecipazione. “Parma ha bisogno di capovolgere il suo approccio al futuro. - commentano i candidati - E’ evidente che le ricette sperimentate fino ad ora siano inadeguate dal punto di vista ambientale e sociale. Crediamo che il cambiamento della città vada progettato insieme: le decisioni devono partire dal dialogo e confronto con i cittadini. I processi partecipativi, infatti, sono l'unica garanzia per la tutela dell'interesse pubblico e del Bene Comune. E' indispensabile coinvolgere la cittadinanza prima di definire funzioni e destinazioni dei diversi spazi della città che devono restare pubblici”.

Capolista di Parma Città Pubblica è Andrea Torreggiani, tra i fondatori e presidente di NoCargoParma, che ha collaborato anche alla fondazione della Rete Parma a Dimensione Umana e allo sviluppo di iniziative come la Campagna per la Qualità dell’Aria a Parma.

“Ritengo che la questione dell'aeroporto sia il tema centrale di queste elezioni. - dichiara Andrea Torreggiani - E’ una questione che riguarda veramente la visione ed il futuro di Parma: con queste elezioni dovremo scegliere se continuare ad essere Food Valley o diventare una Logistics Valley, non ci saranno mezze misure”.

“Parma Città Pubblica è la novità che serviva nel panorama politico parmigiano. Una lista a cui i cittadini possono guardare con fiducia. - continua Torreggiani - Libera dai condizionamenti dei partiti e delle lobby economiche locali. Una lista che rappresenta una vera alternativa agli elettori delusi dai partiti tradizionali che devono sottostare ai voleri dei vari direttivi regionali e nazionali. Una lista in grado di ridare speranza a chi non vota più: siamo semplici cittadini, come voi, e vogliamo amministrare la città con voi, perché la partecipazione è il nostro principio cardine”.

Tra i nomi in lista quello dello storico avvocato parmigiano Arrigo Allegri, difensore da sempre del patrimonio artistico e culturale della città sia come presidente di Monumenta Onlus che come semplice cittadino. Noto per le sue battaglie sulla legalità e trasparenza, fece ricorso contro il bando di assegnazione del project financing dell'Ospedale Vecchio e contro il progetto di riqualificazione e privatizzazione della Ghiaia; recentemente si è speso per i progetti che riguardano lo Stadio Tardini e il parco della Cittadella.

Tra le donne che hanno dato il loro tempo e la loro disponibilità per la città e in rappresentanza del mondo della cura alla persona, Elisabetta Mora, che ha lavorato per 42 anni nella pubblica amministrazione, in Ausl e Comune di Parma, nei vari ambiti del settore welfare anche con funzioni di responsabilità. Iscritta alla Cgil, per più di 30 anni ha fatto parte del direttivo della funzione pubblica ed è stata rappresentante dei lavoratori del comparto. Attualmente è volontaria presso realtà locali del Terzo Settore e fa parte della Casa delle Donne di Parma e delle Donne in Nero di Parma.

Tutti i nomi dei candidati della lista Parma Città Pubblica: Andrea Torreggiani Franca Manzini Elisabetta Mora Luca Bersellini Anna Gussoni Fabrizio Leccabue Sara Ferraglia Daniele Urbanetto Sara Conversi Elisa Rasori Lorenzo Urbanetto Federica Barbacini Luca Prada Nadia Bocchi Andrea Mora Gabriella Giuliani Arrigo Allegri Giorgia Delledonne Mario Brandini Francesco Caffarra Chiara Delucchi Noa Ducati Elia Brindani Carla Cavallini Edilberto D’Agostino Amijeta Nurcia Gabriele Iori Mirella Pellizzoni Francesco Gaiani Elena Campari Patrizia Sicurezza Angelo Marastoni