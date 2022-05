Comunali: ecco la lista dei candidati del Pd a sostegno di Michele Guerra

E' stata presentata la lista dei 32 candidati del Pd a sostegno del candidato sindaco Michele Guerra. Ecco la lista completa: Lorenzo Lavagetto, Alessandra Bianchi, Marco Alfredo Arcidiacono, Mafalda Bonati, Sandro Maria Campanini, Caterina Bonetti, Stefano Cantoni, Federica Carpi, Giovanni Caselli, Alicia Maria Carrillo Heredero detta Carrillo, Bruno Cavalieri, Caterina Conforti, Francesco De Vanna, Gabriella Corsaro, Michele Gabelli, Francesca De Vita, Giulio Guatelli, Silvana Erasmi, Pasquale La Torre, Daria Jacopozzi, Manuel Marsico, Victoria Inioluwa Oluboyo detta Victoria, Maxime Esuite Mbandà Mata, Alessandra Palumbo, Paolo Melegari, Sara Portesani, Giovanni Tedone detto Gianni Ted, Sara Soliani, Franco Torreggiani, Esmeralda Spahiu, Marco Virgoli, Alessandra Tazzi.

"Tutti noi, assieme per costruire una città a dimensione di donna e di uomo, inclusiva e solidale - si legge in una nota. Un'ampia rappresentanza delle sensibilità e dei temi che condurranno la Parma del futuro verso una dimensione di vicinanza e di cura della città, a partire dagli aspetti legati al welfare e al sociale, per proseguire con una visione articolata ed organica di sviluppo che non dovrà lasciare nessuno indietro.

Con questi criteri sono stati interessati e coinvolti i 32 candidati al rinnovo del Consiglio comunale che vanno a comporre la lista elettorale presentata dal Partito Democratico di Parma, all'interno della tornata elettorale che chiamerà al voto i parmigiani il prossimo 12 giugno, una squadra composta all'insegna dell'inclusività, secondo la proposta che il Pd ha elaborato per dare piena dignità alla parità di genere e ad esperienze provenienti da “mondi” diversi e complementari, profili attinenti all'ambito politico così come a quello civico che dovranno contribuire al dibattito e alle scelte che Parma sarà chiamata a fare nei prossimi cinque anni, nei diversi aspetti che compongono oggi una società".

“Si tratta di una lista composta da 16 uomini e da 16 donne, per ribadire una volta di più l'importanza che il Partito Democratico attribuisce all'apporto femminile nel dare vita all'amministrazione della città – ha spiegato Michele Vanolli, segretario cittadino Pd, in occasione della presentazione ufficiale della lista che si è svolta sabato mattina nel locale Bequadro di piazzale Goito – Siamo orgogliosi di presentare queste candidature che vedono nomi di prestigio, da ex consiglieri comunali con esperienza della “macchina” comunale, a profili che fanno riferimento ad un civismo che da sempre rappresenta una delle anime più “vere” di Parma, persone che si presentano per la prima volta alla politica con l'ottica di portare il proprio contributo anche in ambiti molto specifici ”.