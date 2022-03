Comunali, Michele Guerra ha incontrato i cittadini al Cubo: "In 10 anni successi importanti ma possiamo migliorare"

Sabato mattina, il candidato Sindaco della coalizione "Uniti vince Parma", Michele Guerra ha incontrato i cittadini presso la sede di Effetto Parma. "E' stato un bel momento di condivisione - si legge in una nota - in cui si è partiti dall'esperienza amministrativa di questi anni, con successi importanti come Capitale della Cultura, ma sottolineando come noi stessi siamo consapevoli che in alcuni ambiti sia necessario migliorare. Affidabilità e competenza sono state le parole chiave, frutto di un'esperienza amministrativa lunga 10 anni, ma anche di una coalizione larga che potrà offrire nuove e differenti visioni.

Michele Guerra sarà presente anche mercoledì 23 dalle 18.30 al Cubo di Via La Spezia in occasione dell'ultimo dei tre incontri dedicata alla raccolta partecipata di idee e proposte per il programma di Effetto Parma. Come nelle precedenti occasioni, l'accesso è aperto a tutti coloro che desiderano portare idee, proposte o contributi. E' possibile inserirsi in qualsiasi momento in uno dei tavoli dei gruppi di lavoro (su persone, comunità e città) ed anche spostarsi da un tavolo all'altro per contribuire a più punti di osservazione. Sarà disponibile anche un'area ristoro. La chiusura dei lavori è prevista intorno alle ore 22.30".