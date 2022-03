Comunali, dopo Vignali torna anche Lunardi: si fa strada la candidatura unica per il centrodestra

Negli ultimi giorni si sta facendo sempre più strada l'ipotesi della discesa in campo dell'ex Ministro parmigiano Pietro Lunardi come candidato unico del centrodestra per le prossime elezioni comunali a Parma. Un secondo ritorno sulla scena politica, dopo quello dell'ex sindaco Pietro Vignali, che non ancora sciolto il nodo sulla sua candidatura.

Le voci, sempre più insistenti, parlano di una convergenza dei candidati del centro destra proprio verso il nome dell'ex Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel secondo e nel terzo governo Berlusconi, dal 2001 al 2006. I partiti del centrodestra, infatti, starebbero lavorando per cercare di raggiungere l'unità e tentare, in questo modo, di sconfiggere il candidato 'forte' del centrosinistra, l'assessore Michele Guerra.

Un lavoro certosino, da parte soprattutto di Forza Italia, per cercare di far convergere tutti sul nome di Lunardi. E' stato non a caso lo stesso Giovanni Paolo Bernini, ex assessore della giunta Vignali ed esponente importante di Forza Italia, a lasciare indizi anche sulla sua pagina Instragram, pubblicando proprio una sua foto in compagnia dell'ex Ministro, con le bandiere del partito e il commento: "A Parma, oggi più che mai c'è bisogno di Bellezza, Cultura, Sicurezza e tanta Competenza...".