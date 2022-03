Comunali: si vota tra la fine di maggio e l'inizio di giugno

Le elezioni comunali per scegliere il nuovo sindaco di Parma per i prossimi cinque anni si avvicinano ma la data non è ancora stata ufficializzata. Le consultazioni amministrative dovrebbe svolgersi nel corso di uno dei fine settimana di fine maggio. Al momento le ipotesi più accreditate sono domenica 29 e lunedì 30 maggio o, in alternativa domenica 5 e lunedì 6 giugno. Resta da sciogliere il nodo dei giorni: nei prossimi giorni capiremo se le operazioni di voto si concentreranno solo durante la giornata di domenica o se sarà prevista anche la giornata di lunedì.