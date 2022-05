Comunali, bocciate tre liste: a rischio le candidature di Canova e Roberti

Colpo di scena in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno. La commissione circondariale, dopo un lungo lavoro di controllo dei nominativi, dei documenti e delle firme presentate ha deciso di ricusare tre liste: Parma Democratica, che sostiene la candidatura di Michela Canova, Parma Città Pubblica, che sostiene la candidatura di Roberta Roberti e Generazione Parma, una delle quattro liste a sostegno di Dario Costi. Secondo quanto rilevato dai componenti della commissione ci sarebbero alcune irregolarità e mancanze: per questo motivo le liste sono state bocciate.

Le due candidate a sindaco, Canova e Roberti, hanno già annunciato il ricorso al Tar, che potrà decidere l'eventuale riammissione delle liste alla competizione elettorale. Anche le due liste a sostegno di Pietro Vignali, 'Vignali sindaco' e 'Ambiente e Salute con Vignali sindaco' sono entrate nel mirino dei commissari: in questo caso però si tratta di problemi di natura grafica rispetto ai simboli presentati.

Intanto sono già scoppiate alcune polemiche da parte di chi è stato escluso. "Abbiamo presentato i documenti con 2 giorni di anticipo - sottolinea la lista Parma Città Pubblica che sostiene Roberta Roberti - per la pre-verifica e avremmo potuto integrare il documento mancante entro sabato mattina ma ci è stato detto che ci avrebbero chiamato nei giorni successivi. Oggi alle 18 l’ufficio elettorale del Comune ci ha consegnato il verbale di ricusazione per mancanza del bilancio preventivo. Un ufficio del Comune ha il dovere di dare le esatte informazioni ai cittadini e questo non è stato fatto"-