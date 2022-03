Con Effetto Parma 100 milioni di euro per ambiente, famiglie, scuola, qualità della vita

La lista civica Effetto Parma sta già lavorando al miglioramento della qualità della vita dei parmigiani e per lo sviluppo e la crescita di Parma, grazie ai fondi del PNRR che arriveranno sui progetti da noi presentati. Parma sarà pronta per affrontare le sfide sociali, ambientali e culturali che attendono la città. Investiremo sul potenziamento della mobilità sostenibile, sulla difesa dell'ambiente e su una migliore vivibilità degli spazi di Parma; arriveranno fondi per la scuola, per tutelare il diritto alla casa, per le famiglie e per nuovi servizi al cittadino, così da rispondere con efficacia ai bisogni dei parmigiani o di chi è in maggiore difficoltà; investiremo anche sulla riqualificazione urbana e degli spazi degradati al fine di riconquistare luoghi dimenticati con spazi per la cultura, per il verde, lo sport e l’aggregazione.

I parmigiani hanno bisogno di soluzioni concrete alle difficoltà e ai bisogni: famiglia, scuola, ambiente e servizi per tutti saranno l’obiettivo primario di Effetto Parma.

I commenti

Bosi: “Il vasto piano di investimenti porterà a miglioramenti in tutti i settori di Parma: famiglia, scuola, servizi, infrastrutture, commercio, sport, sicurezza. È un Piano Marshall che guarda alla qualità e alle famiglie parmigiane, per la città un’occasione irripetibile: Effetto Parma è pronta a governare il cambiamento”.

Alinovi: “Complessivamente parliamo di 101 milioni di euro, una grande opportunità per Parma e i parmigiani. Ma per utilizzarli al meglio servono competenze e capacità di gestione delle risorse. Da anni Effetto Parma è alla guida della città e collabora attivamente con Roma e la Regione: utilizzeremo i fondi al meglio per fare di Parma una città a misura d’uomo, con un miglioramento dei servizi in tutti i quartieri”.

Reggiani: “Il Pnrr è un’occasione che Effetto Parma che saprà concretizzare. In questi giorni stiamo raccogliendo i consigli e le richieste di tantissimi parmigiani, ci serviranno per redigere il programma da presentare alla città: il Pnrr è un piano che si unisce perfettamente a questo nostro lavoro”.