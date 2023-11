Concerto di Capodanno, tre capogruppo di opposizione: "Per il sesto anno consecutivo verrà organizzato dall'Arci, perchè?"

"Per il sesto anno consecutivo tramite Caos Organizzazione Srl - si legge in una nota dei consiglieri di opposizione Priamo Bocchi (capogruppo Fratelli d'Italia), Maria Federica Ubaldi (capogruppo Civiltà Parmigiana) e Serena Brandini (Capogruppo Azione) - sarà ancora Arci ad organizzare il Concerto di Capodanno in piazza Garibaldi. Per chiedere spiegazioni al Sindaco e alla Giunta su questa situazione che si continua a presentare anno dopo anno, i gruppi consiliari di Fratelli d’Italia, Civiltà Parmigiana e Azione hanno presentato oggi un’interrogazione congiunta.

“Senza voler esprimere giudizi su questa società e senza voler eccepire nulla sulla qualità di tanti artisti passati e futuri presenti in cartellone – dice Maria Federica Ubaldi di Civiltà Parmigiana – non va trascurato il dettaglio che dietro all’organizzazione di questi eventi vi sono contributi economici importanti e concessioni di utilizzo di spazi esterni molto ambiti come piazza Duomo, piazza Garibaldi e il Parco Ducale e pure teatri prestigiosi come il Regio o l’Auditorium, verso i quali siamo certi che tanti operatori del settore dell’organizzazione degli eventi potrebbero essere interessati”.

“Per questo motivo – continua Serena Brandini di Azione – inizia ad apparire come un’insolita coincidenza che per la programmazione annuale del Comune di Parma delle rassegne musicali, dei concerti, in particolare quelli per le celebrazioni delle ricorrenze istituzionali come la festa di Capodanno o del “25 aprile”, negli ultimi anni non sia stata possibile una rotazione tra operatori che assicurasse una normale concorrenza, ma ci sia sempre stato un medesimo assegnatario”.

Priamo Bocchi di Fratelli d'Italia ribadisce che “Il filo rosso che lega ARCI e il PD è sempre più evidente e spudorato al punto da suscitare qualche imbarazzo all'interno della stessa maggioranza. Più volte abbiamo riscontrato un atteggiamento di riguardo, favore e benevolenza nei confronti di questa associazione, dei suoi circoli e dei locali ad essa affiliati: l’assegnazione esclusiva e reiterata dell’organizzazione dei concerti pagati dalle casse comunali, del 25 aprile e di capodanno, ad ARCI e alla consociata Caos Organizzazione Spettacoli, attuata in spregio di un principio di alternanza, ne è una ulteriore dimostrazione. Per questo abbiamo depositato una interrogazione per chiedere chiarimenti al riguardo. Aggiungo che la stessa assegnazione è avvenuta per l'organizzazione dei concerti promossi dalla Fondazione Teatro Regio come quelli di Madame e Patty Smith e per la rassegna "Tutti a teatro".