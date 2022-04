Confesercenti incontra la candidata sindaco Michela Canova

Continua il ciclo di incontri organizzati da Confesercenti Parma con i candidati Sindaco presso il Cubo di via La Spezia.

Questa mattina la delegazione di Confesercenti, guidata dalla Presidente Francesca Chittolini e dal Direttore Antonio Vinci, ha incontrato la candidata Michela Canova della lista civica “Parma Democratica”, cui è stato consegnato il “Patto per il Commercio e il Turismo”, un documento in dieci punti che riassume le principali proposte e le richieste più urgenti per i nostri Imprenditori.

“Proseguono i nostri incontri con i canditi Sindaco – spiega Francesca Chittolini, Presidente di Confesercenti Parma. Con la candidata Canova siamo subito entrati nel merito di alcune questioni importanti per i nostri associati come il sostegno alle piccole imprese, la rigenerazione urbana e l’avviamento di nuove attività”

“E’ stato un incontro molto interessante – commenta Michela Canova – durante il quale sono state sottolineate le grandi difficoltà che il settore sta attraversando. Ogni quartiere ha una sua tipologia di commercio con esigenze diverse ed è evidente che serviranno decisioni molto specifiche, soprattutto per rendere agevole l’accesso alle opportunità, attraverso lo snellimento degli iter burocratici. Per certi quartieri andrà ripensata la questione relativa alla raccolta dei rifiuti, ma soprattutto andranno create grandi occasioni di rinascita, dei contenitori dove il Pubblico interviene a beneficio anche del commercio privato per la rinascita di zone e quartieri che in questo momento stanno vivendo grandi difficoltà