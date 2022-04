I consiglieri del Pd all'epoca della giunta Vignali: "E' stata una stagione tragica: non raccontiamo favole"

"La mistificazione appare la cifra di questa campagna elettorale del centrodestra - si legge in una nota dei consiglieri comunali del Pd dal 2007 al 2011 Giorgio Pagliari, Matteo Caselli, Carla Mantelli, Franco Torreggiani. Da un lato, il ritornello è quello del candidato sindaco vittima della macchina giudiziaria, pur in presenza di un patteggiamento – e patteggiare non significa negare le proprie responsabilità – per una serie di azioni, che, a prescindere dalla rilevanza penale, sono la dimostrazione della mala amministrazione a danno della città, che caratterizzò gli anni tra il 2007 e il 2011.

Dall’altro (è la cronaca di oggi), si tenta di dimenticare, da parte della Lega, che la Casa della Salute di via XXIV Maggio è stata ritardata dalle dimissioni del sindaco Vignali e dalla eredità lasciata da quest’ultimo e dalla sua Giunta. Noi consiglieri comunali del Pd tra il 2007 e il 2011 ricordiamo bene quella triste stagione, che impedì l’avvio dei lavori sul progetto di un noto tecnico comunale. Progetto già pronto nel 2011, bloccato dalla crisi della Giunta Vignali e dall’enorme debito lasciato da quest’ultima, che costrinse il Commissario prefettizio a mantenere lo stop dell’opera.

"Questa è la storia - prosegue la nota - quello che abbiamo letto oggi è un tentativo di “favoleggiare”. Ci auguriamo di non essere costretti a riprendere altre volte la parola per ulteriori tentativi di mistificazione, tesi a legittimare la ricandidatura dell’ex sindaco di quella tragica stagione cancellando o creando oblio su quella legislatura amministrativa, la cui storia potrebbe essere intitolata: “come non si amministra”.