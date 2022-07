Consiglio comunale, ecco come cambia dopo la nomina degli assessori: i 5 nuovi consiglieri

Dopo la nomina, avvenuta nella mattinata di martedì 12 luglio, dei nove assessori della giunta guidata dal sindaco Michele Guerra, cambia la composizione del Consiglio comunale, la cui prima seduta si terrà lunedì 18 luglio alle ore 15. Lorenzo Lavagetto, Caterina Bonetti, Francesco De Vanna e Daria Jacopozzi per il Pd e Marco Bosi per Effetto Parma sono stati nominati assessori.

Al loro posto subentrano, per la lista Pd, i primi quattro non eletti: Franco Torreggiani, Victoria Inioluwa detta Victoria, Marco Alfredo Arcidiacono e Federica Carpi. Per la lista di Effetto Parma subentra l'ex assessore Ines Seletti, che siederà ai banchi del Consiglio con Michele Alinovi, Oronzo Pinto e Cristian Salzano. Per la minoranza invece non ci sarà nessun cambiamento: 12 seggi, di cui 4 saranno occupati dai consiglieri della lista civica di Vignali: Virginia Chiastra, Arturo Dalla Tana, Fabrizio Pallini, Marco Osio

La composizione del Consiglio comunale

MAGGIORANZA 20 SEGGI

PARTITO DEMOCRATICO 12 SEGGI

Manuel Marsico, Sandro Maria Campanini, Alicia Maria Carrillo Heredero detta Carrillo, Gabriella Corsaro, Caterina Conforti, Alessandra Tazzi, Stefano Cantoni, Giulio Guatelli, Franco Torreggiani, Victoria Inioluwa Oluboyo detta Victoria, Marco Alfredo Arcidiacono, Federica Carpi

EFFETTO PARMA 4 SEGGI

Michele Alinovi, Oronzo Pinto, Cristian Salzano, Ines Seletti

LISTA GUERRA SINDACO 3 SEGGI

Antonio Nouvenne, Leonardo Spadi, Saba Giovannacci detto Saba

SINISTRA CORAGGIOSA 1 SEGGIO

Anna Rita Maurizio

MINORANZA 12 SEGGI

Pietro Vignali (candidato sindaco)



VIGNALI SINDACO 4 SEGGI

Virginia Chiastra, Arturo Dalla Tana, Fabrizio Pallini, Marco Osio

LEGA 1 SEGGIO

Laura Cavandoli

Dario Costi (candidato sindaco)

CIVILTA' PARMIGIANA 1 SEGGIO

Maria Federica Ubaldi

ORA CON DARIO COSTI 1 SEGGIO

Serena Brandini

Priamo Bocchi (candidato sindaco)

FRATELLI D'ITALIA 1 SEGGIO

Giuseppe Tramuta



EUROPA VERDE Enrico Ottolini (candidato sindaco)

