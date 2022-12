"Consiglio comunale non convocato correttamente. Necessaria nuova convocazione"

“Il consiglio comunale di Parma deve, secondo regolamento, essere convocato tramite PEC almeno cinque giorni prima della riunione". Così i consiglieri comunali Laura Cavandoli della Lega e Pietro Vignali del gruppo Vignali Sindaco, con una nota stampa hanno chiesto una nuova convocazione del Consiglio Comunale.

"La convocazione per la riunione odierna non è stata inviata in modo conforme come abbiamo evidenziato agli altri capigruppo, pertanto non è valida e la riunione non deve tenersi. Non sussistono nemmeno le ragioni di una immediata convocazione d'urgenza, come è stato ventilato dalla Presidenza del consiglio comunale, dal momento che è prevista la discussione di una unica deliberazione, quella di votazione del garante dei detenuti, che non risulta tale non essendoci una scadenza di legge e, del resto, non essendo prevista come urgente dal foglio di convocazione del consiglio comunale odierno erroneamente notificato. Alla luce dell’importanza della votazione e della delicatezza della delibera che coinvolge i nove soggetti che hanno mandato la propria candidatura a garante appare evidente il necessario rispetto di leggi e regolamento”.