Si riunisce il Consiglio provinciale

Venerdì 28 gennaio alle 11, nella Sala “Primo Savani” di Palazzo Giordani (foto), in Viale Martiri della Libertà, è convocato il Consiglio Provinciale. La seduta si svolgerà in modalità mista: presenza in sede (numero massimo di 9 Consiglieri compreso il Presidente) e videoconferenza, al fine di assicurare il rispetto dei protocolli di sicurezza approntati dall’Ente in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19. Tra gli argomenti all'ordine del giorno, l'approvazione definitiva Bilancio di Previsione 2022-2024, l'approvazione dello schema di protocollo di intesa «Realizzazione del Biodistretto di Parma», la modifica del Regolamento per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso aziende, istituzioni, fondazioni ed enti, approvato con Delibera di Consiglio provinciale.