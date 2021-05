Consiglio regionale: Simona Caselli al posto di Massimo Iotti

Dovrebbe essere l'ex assessora Simona Caselli la consigliera dem chiamata a prendere il posto di Massimo Iotti, esponente Pd in Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, scomparso nei giorni scorsi. Questa mattina la presidente del parlamentino regionale, Emma Petitti, ha comunicato in aula l'atto di surroga. Caselli è infatti la prima dei non eletti nel collegio di Parma, da dove veniva Iotti. Tocca ora a Caselli accettare o meno il nuovo incarico in Assemblea.