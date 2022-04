Costi agli abitanti del quartiere Colombo: "‘Installerò un sistema di videocamere"

Incontro fra il candidato sindaco Dario Costi e gli abitanti del Quartiere Colombo. L’appuntamento organizzato da Civiltà parmigiana ha visto i cittadini chiedere piste ciclabili di collegamento, manutenzione ma soprattutto più partecipazione e un nuovo rapporto con l’Amministrazione: ‘Il nostro comitato ha compiuto 43 anni ed è una risorsa per il territorio, non sempre però alle domande arrivano le risposta del Comune, l’esperienza va condivisa altrimenti in noi subentra la demotivazione’ ha detto un cittadino.

Progetto di comunità - Costi da parte sua ha rassicurato sull’importanza che ripone nella partecipazione, ‘il filo rosso di collegamento della nostra campagna elettorale che ogni giorno apre tavoli alla città nella sede di piazzale Boito e nel weekend incontra gli abitanti nei quartieri in modo da avere indicazioni per il programma. Io studio per professione la rigenerazione delle città e la fase di ascolto è fondamentale per non avere poi una città che si mette di traverso sui progetti’.

Manutenzione e sicurezza di prossimità - ‘Dobbiamo collegare – dice Costi - chi fa manutenzione e garantisce sicurezza con gli abitanti. Quando parliamo di vigili di quartiere, giardinieri di quartiere, operatori ecologici di quartiere pensiamo al fatto che le medesime persone debbano seguire sempre le stesse zone attivando un rapporto individuale fra chi abita i quartieri con chi li cura. In questo modo si garantirebbe una linea diretta di dialogo e più collaborazione fra cittadini e Amministrazione’.

Videosorveglianza – ‘Installerò un sistema di videocamere centralizzato sulle soglie degli ingressi dei quartieri in modo da non invadere la privacy dei cittadini ma garantire i controlli degli accessi’ chiude Costi.