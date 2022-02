Costi, primo candidato a sindaco: "E' il momento di rimettermi in gioco"

Dario Costi è il primo candidato a sindaco di Parma. Con una lettera aperta ha annunciato la sua discesa in campo. L'architetto parmigiano, docente universitario e, dal 2021 direttore scientifico del Programma di Alte Competenze promosso dalla Regione Emilia Romagna The City School, è una vecchia conoscenza della politica cittadina. Si era candidato alle primarie del Partito Democratico, aveva avuto la meglio Scarpa, il candidato sindaco che aveva sfidato Pizzarotti nel 2017. Oggi si rituffa in politica: "Queste sono le scarpe che ho indossato anni fa durante le primarie per la candidatura a sindaco di Parma - scrive nella lettera aperta -. Mi servivano scarpe comode perché volevo incontrare tutti, arrivare in ogni angolo della Città, ascoltare le persone. È stata un'esperienza straordinaria anche se poi, le primarie, non le ho vinte. Forse non era il momento giusto, o forse non ero ancora pronto per una responsabilità così grande.

Ma non mi sono fermato e non ho smesso di pensare alla nostra Città. L'ho fatto col mio lavoro di architetto e docente universitario progettando nuovi modelli di sviluppo urbano sostenibile, viaggiando all'estero per studiare quelle realtà che sono all'avanguardia, imparando da coloro che sono riusciti a portare le loro comunità nel futuro. Ora è il momento di mettermi nuovamente a disposizione della Città, insieme a chi vorrà condividere con me questo percorso. Ora che il mondo è cambiato per sempre, ora che siamo feriti. Rimettere scarpe comode e costruire il nostro domani. Ora".