"Covid: perché la Regione non è pronta a vaccinare i quarantenni?"

"Leggiamo sui giornali odierni che l'assessore Donini e la Regione Emilia-Romagna non sarebbero pronti a vaccinare i quarantenni contro il Coronavirus venendo meno alle indicazioni del Commissario Figliuolo. Dietro le parole dell'assessore si cela un doppio dubbio: o la Regione non è pronta a vaccinare o il Governo sta facendo promesse senza possibilità di mantenerle. In ogni caso la campagna vaccinale in Emilia-Romagna va a rilento, ci sono problemi su cui fare chiarezza. Serve capire chi, tra il Governo e la Regione, sta facendo chiacchiere sulla pelle dei cittadini".