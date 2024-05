Dal Ministero della Cultura 5 milioni di euro per la Reggia di Colorno

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha firmato cinque decreti del Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" che stanziano fondi per oltre 70 interventi di valorizzazione del patrimonio culturale a livello nazionale. Tra i progetti finanziati c’è anche il restauro della Reggia di Colorno cui sono destinati 5 milioni di euro. "Ringrazio il Ministro Sangiuliano - dice in una nota Laura Cavandoli, deputata della Lega eletta a Parma - per l’attenzione dimostrata con questo intervento a tutela di una eccellenza del nostro territorio come la Reggia di Colorno. La Lega è al lavoro perché la valorizzazione del patrimonio culturale diventi fattore e volano di sviluppo anche economico per tutta la nostra terra".