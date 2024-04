Montechiaruolo: ecco la lista che sostiene Daniele Friggeri

Sara Bianco, Francesca Bortini, Davide Campagna, Federica Catellani, Massimiliano Fenga, Vittorio Gherri, Irene Ghiretti, Laura Giovati, Vanna Mazzali, Giuseppe Meraviglia, Giovanni Musolino, Antonella Piazza, Federico Salgado, Laura Scalvenzi, Paolo Schianchi e Francesca Tonelli.

Sono questi i 16 candidati della lista “Noi di Montechiarugolo” che correranno al fianco del candidato sindaco Daniele Friggeri per le elezioni del prossimo 8 e 9 giugno.

È stato lo stesso sindaco uscente a presentarli ufficialmente ieri, all’Hotel delle Rose a Monticelli Terme.

“Continuità e rinnovamento, esperienza e novità: sono i principi alla base della composizione della lista - spiega Friggeri -. Da una parte ho confermato molte delle persone che hanno governato con me negli ultimi cinque anni, ovvero Massimiliano Fenga, Irene Ghiretti, Giuseppe Meraviglia, Laura Scalvenzi, Paolo Schianchi e Francesca Tonelli. Chi in Giunta, chi dai banchi del Consiglio Comunale, tutti loro hanno già dimostrato di conoscere il territorio, di saperlo ascoltare, di avere le competenze e l’esperienza necessarie per realizzare grandi progetti e guardare alle prossime sfide. E insieme a loro intendo proseguire il cammino iniziato. Dall’altra ho voluto inserire volti nuovi, in gran parte giovani o giovanissimi e soprattuto donne. Sara Bianco, Francesca Bortini, Davide Campagna, Federica Catellani, Vittorio Gherri, Laura Giovati, Vanna Mazzali, Giovanni Musolino, Antonella Piazza e Federico Salgado. Sono cittadini del Comune di Montechiarugolo, rappresentativi di tutte le frazioni. Hanno a cuore la nostra comunità e sono portatori di energie nuove, di nuove idee”.

“È una lista aperta, che esprime estrazioni e sensibilità diverse, perché un’amministrazione deve essere di tutti - aggiunge il sindaco -. Ma è anche una lista di persone che condividono gli stessi valori e gli stessi obiettivi e che hanno idee molto chiare sul percorso da fare insieme nei prossimi cinque anni”.

Insieme ai candidati, è stato presentato anche il nuovo logo Noi di Montechiarugolo.

“È rappresentativo della lista e dell’idea che ha portato alla sua definizione - spiega Friggeri -. Richiama i valori fondamentali del progetto, l’unità e insieme tutte le sfumature delle nostre diversità. Siamo Noi e siamo di Montechiarugolo, viviamo il territorio e lo consociamo bene. Abbiamo scelto il bordeaux come colore principale, in continuità con quello adottato per la brand identity del territorio e come richiamo alla provincia di Libourne, la città francese del vino Bordeaux con cui siamo gemellati. Il logo conserva l’identità di quello precedente ma si rinnova, per rappresentare la crescita di un’amministrazione che con esperienza e competenza può proseguire un cammino già iniziato”.