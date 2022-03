Incontro con il candidato Dario Costi: "Sicurezza e rilancio del settore: le richieste dei ristoratori"

‘Più sicurezza soprattutto dopo gli ultimi episodi accaduti in città e rilancio di un comparto oggi in forte crisi’. Sono le richieste di alcuni ristoratori al candidato sindaco Civico Dario Costi che nel terzo incontro d’ascolto, dopo sanità e valorizzazione degli spazi urbani, si è confrontato in un ristorante cittadino con alcuni professionisti del settore, fra cui il presidente della Fipe Ugo Bertolotti.

Dopo le ‘spaccate’ di questi giorni i proprietari di bar e ristoranti lanciano il grido d’allarme e chiedono maggiori controlli per evitare l’allargamento di un fenomeno che negli ultimi tempi ha preso una piega preoccupante e inspiegabile. Domanda alla quale Costi ha risposto parlando dell’importanza della deterrenza e dell’aumento dell’organico della Polizia municipale ‘che oggi non può garantire presidi adeguati’.

Quindi le richieste di rilancio del settore: coordinamento delle attività, un maggior numero di iniziative e sfruttamento dei grandi eventi, come Cibus e il Festival Verdi, più mercatini per portare le persone nella città, promozione della qualità. Da parte sua Costi ha parlato di improvvisazione, quella attuale, che non permette la valorizzazione degli eventi e la moltiplicazione degli effetti. Una moltiplicazione di stimoli che sia programmata, anche a lungo termine, e ogni anno rafforzata. Quindi il supporto della tecnologia per comunicare e promuovere una città d’arte e del mangiare bene, stimolando il turismo. Un sistema immersivo col quale il visitatore arriva nel posto in cui vuole soggiornare, cenare, ancor prima di arrivare. Gli incontri di ascolto, con professionisti, imprenditori e cittadini, proseguono nei prossimi giorni per raccogliere indicazioni e suggestioni, sui vari temi di attualità, da inserire nel programma elettorale di Dario Costi.