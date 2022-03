Dario Costi: "Un’Agenzia per l’agricoltura e l’acqua"

‘Il cambiamento climatico, l’emergenza ambientale, il rischio idrogeologico, la siccità alternata alle bombe d’acqua creano una situazione emergenziale che colpisce fortemente e particolarmente il nostro territorio, dal punto di vista economico e della salute’. Lo dice il candidato sindaco Dario Costi che sottolinea cosa significhi tutto questo per la food valley che ha nell’agricoltura, nell’allevamento e nell’industria agroalimentare una risorsa decisiva.

‘Per far fronte a questa emergenza’, dice Costi, ‘istituiremo un’Agenzia per l’Agricoltura, l’Acqua e al capitale naturale’ con l’obiettivo di mettere in agenda un’azione specifica e strategica su tematiche centrali e cruciali per il territorio. Le risposte emergenziali dovranno poi essere affiancate da una visione di prospettiva’ che Costi individua in una consulta a cui parteciperanno, oltre al Comune, le varie competenze e i settori coinvolti, imprese, università, categorie e associazioni.

Questa consulta dovrà poi necessariamente dialogare anche con le altre istituzioni per coordinare e supportare alcuni interventi necessari su un bene comune qual è l’acqua. Ad esempio, in provincia, il completamento degli invasi che consentirebbero la raccolta di acqua da utilizzare nei mesi di siccità, quindi la previsione di una riserva naturale delle falde per la raccolta delle piogge (oggi si trattiene solo l’11% di acqua piovana), infine il rinnovamento dei sistemi irrigui e il risanamento della rete dell’acqua potabile che, oggi in Italia, perde il 42% tra quella immessa e quella erogata.