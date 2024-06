Davide Malvisi: "E' già ora di rimboccarsi la maniche per Fidenza"

Davide Malvisi è stato eletto sindaco di Fidenza con il 62% dei voti. Una vittoria al primo turno che ha sbaragliato la concorrenza degli avversari. Luca Pollastri e Andrea Cabassi. Dopo i festeggiamenti e il passaggio di consegne con il sindaco uscente Andrea Massari, è già ora di pensare al lavoro e alla composizione della nuova giunta. Sono in corso confronti tra le quattro liste che hanno sostenuto Malvisi per arrivare ad un elenco di assessori.

"Il 62% dei voti rappresenta un risultato straordinario e netto, che testimonia quanto il nostro progetto e le nostre idee per la città abbiano convinto tutti voi" esordisce Malvisi. "Di questo risultato storico ringrazio la mia squadra, chi ha lavorato notte e giorno al programma elettorale, chi si è speso in questi mesi mettendo anima e corpo per dar vita a un nuovo sogno per Fidenza. Della squadra fanno parte ovviamente le quattro liste che mi hanno supportato: insieme abbiamo una grande responsabilità, e già da oggi ci metteremo all'opera per far sì che il programma diventi realtà nel corso dei prossimi anni".

Il nuovo sindaco riconosce la lealtà degli avversari Luca Pollastri e Andrea Cabassi. "Un pensiero lo voglio rivolgere anche ai miei avversari, Andrea e Luca. Anche loro, come me, si sono messi in gioco per una Fidenza in cui hanno creduto. È stata una campagna sostanzialmente corretta e sincera e sono convinto che insieme, ognuno nel rispetto del mandato che ci è stato conferito dagli elettori, daremo il meglio per la città.

"Poi i fidentini: siete stati in tanti a votarci e il grazie più grande e convinto va a ognuno di voi. Essere sindaco non è solo un privilegio, ma una grande responsabilità. Ne sento il peso e l'importanza; e se guardo indietro mi accorgo di quanta strada è stata fatta, di quanta ancora ce n'è da fare Il giorno dei festeggiamenti era ieri, oggi invece è il giorno delle maniche da rimboccare.Forza Fidenza, da oggi iniziamo a scrivere insieme una nuova pagina del tuo futuro"