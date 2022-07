Disabilità, Lega: "In arrivo a Parma 6 milioni per l'assistenza all'autonomia"

"Grazie all’impegno del Ministro per le Disabilità Erika Stefani, arriveranno in Emilia-Romagna oltre 31 milioni di euro in due anni per l’assistenza e l’autonomia delle persone con disabilità su uno stanziamento complessivo di 410 milioni in tutta Italia". Così Maurizio Campari, senatore parmigiano della Lega. Dal Fondo inclusione del 2021, più di 1,6 milioni saranno destinati al Turismo accessibile e 4,38 milioni per attività ludico sportive, strutture semiresidenziali e sport, ai quali si aggiungono i 7,5 milioni del Fondo inclusione per il biennio 2022-2023, destinati all'autismo.

"Con il Fondo assistenti alla comunicazione - prosegue Campari - vengono destinati oltre 9 milioni alla Regione e 6,6 milioni ai Comuni per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità. Infine il Fondo Caregiver prevede uno stanziamento di quasi 1,8 milioni. E’ la dimostrazione più evidente e concreta dell’impegno del ministro e della volontà politica della Lega, nel suo impegno di governo, di sostenere con ogni risorsa possibile i cittadini più fragili e le loro famiglie per non lasciare indietro nessuno e favorire la vita autonoma di tutti".