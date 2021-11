Draghi: "Grazie sindaci, per il lavoro svolto nei mesi difficili della pandemia"

La rinascita dell’Italia non può che partire dai sindaci che sono al centro della stagione di sfide che attende il Paese dopo il periodo buio della crisi pandemica. È la certezza che farà da filo conduttore alla 38esima Assemblea nazionale dell’Anci a Parma che vedrà la partecipazione, per la settima volta durante il suo mandato.

"Il successo del Piano e' nelle vostre mani, come in quelle di noi tutti. C'e' bisogno di cooperazione tra tutti i livelli dell'amministrazione, nella fase di pianificazione degli investimenti e in quella di attuazione. Questo sforzo deve coinvolgere tutti: Comuni, Regioni, Ministeri". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, rivolgendosi ai sindaci riuniti a Parma per l'assemblea dell'Anci. Draghi ha ringraziato i sindaci "per il lavoro che avete svolto nei mesi difficili della pandemia. E dirvi che sarete al centro della stagione che abbiamo davanti: una straordinaria occasione di riforme e investimenti, grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza"