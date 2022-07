E' l'ora della nuova Giunta Comunale: martedì Guerra giura e presenta gli assessori

È in programma, domani, martedì 12 luglio 2022, alle 11.30, nella Sala di Rappresentanza della Residenza Municipale, in strada della Repubblica 1, a Parma, la conferenza stampa in cui il Sindaco, Michele Guerra, renderà noto i nomi degli Assessori e delle Assessore della nuova Giunta Comunale. Il nuovo consiglio comunale sarà convocato per il 18 giugno alle 15. Prima la surroga dei consiglieri proclamati eletti alle elezioni amministrative, prima del giuramento del nuovo sindaco Michele Guerra e l'elezione del presidente del consiglio comunale Michele Alinovi. Poi le illustrazioni delle linee programmatiche di mandato e le comunicazioni ufficiale dei nuovi assessori. I nomi che faranno parte della giunta sono noti, manca la delega a Scuola e Giovani per la quale sono in corsa anche Daria Jacopozzi e Alicia Maria Carillo del Pd.

Lorenzo Lavagetto dovrebbe avere l'assessorato alla Cultura e alle Società Partecipate, oltre a ricoprire la carica di vicesindaco. Nome nuovo all'assessorato allo Sport: Caterina Bonetti, con Marco Bosi pronto a rilevare Marco Ferretti come Assessore al Bilancio. Francesco De Vanna dovrebbe ricoprire il ruolo di Assessore alla Sicurezza mentre Beatrice Aimi ricoprirà la carica di Assessore alla Scuola e Giovani. Ettore Brianti potrebbe essere Assessore al Welfare e sanità, Anna Rita Maurizio all’Associazionismo e partecipazione. La professoressa Chiara Vernizzi sarà assessore all'Urbanistica. Le deleghe, per le quali Guerra ha sempre lavorato con lo spacchettamento, sono in continua evoluzione.