"Un milione di turisti, Alta Velocità e 100 vigili in 5 anni": ecco i 12 punti programmatici di Effetto Parma

Oggi, domenica 8 Maggio, Effetto Parma ha presentato i dodici punti programmatici per questa campagna elettorale. Si tratta di una serie di iniziative che coinvolgeranno la città in ambiti diversi, con proposte concrete frutto del prezioso lavoro svolto durante i tavoli di lavoro di queste settimane e dell’esperienza maturata in questi 10 anni di amministrazione. Federico Pizzarotti, Cristian Salzano, Cristina Di Patria, Alessandro Zaccardi e Barbara Zallio sono entrati nel dettaglio, parlando di alcuni progetti che animeranno i punti: 0/6 anni: più posti e servizi, meno attese; Città emissioni zero; Nuovo stadio, palasport e piscina; Fermata Alta Velocità; 1 milione di turisti; 100 vigili in 5 anni; Le persone e i loro bisogni al centro; Tutela psicologica giovani; Le vie del commercio; San Giovanni festival del volontariato; Città delle donne; Città digitale.





Dagli investimenti per la realizzazione di due nuovi asili al piano assunzioni per nuovi vigili a Parma, il nostro programma vuole essereuna risposta alle esigenze di una città che abbiamo imparato a conoscere in ogni suo dettaglio. Come ha sottolineato Federico Pizzarotti "Questo programma è stato immaginato in sinergia con quello di coalizione, abbiamo scelto le azioni più coerenti con il nostro percorso". Durante lo scorso mandato siamo riusciti a portare a termine l’85% del nostro programma, grazie ad una amministrazione com-petente e una visione chiara degli obiettivi. Abbiamo scelto lo stesso approccio per questa campagna elettorale, i cittadini di Parma lo meritano. Lo dice ancora meglio Cristina Di Patria: "Abbiamo iniziato nel 2012 gattonando, nel2017 camminavamo sulle nostre gambe, ora, nel 2022, siamo pronti a correre".