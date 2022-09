Camera e Senato, ecco gli eletti nel nostri collegi: quattro deputati e un senatore

La vittoria di Fratelli d'Italia e del centrodestra, la sconfitta del Pd. Ecco il quadro delle elezioni politiche di domenica 25 settembre. Ecco gli eletti nei collegi che fanno riferimento a Parma e provincia. Nel collegio della Camera (nel proporzionale rappresenta Parma, Piacenza e Reggio Emilia e nell'uninominale solo Parma), sono stati eletti Tommaso Foti e Laura Cavandoli. Nel plurinominale è stato eletto Foti che però ha scelto un altro collegio. Per questo motivo è stata eletta Gaetana Russo, originaria di Salsomaggiore. Nel plutinominale, per il centrosinistra, è stata eletta Paolda De Micheli. Nell'uninominale per Reggio Emilia è stata eletta Ilenia Malavasi, nel plurinominale Matteo Richetti.

Nel collegio del Senato (nel proporzionale formato da Bologna -parte- Parma, Modena, Piacenza e Reggio e nell'uninominale da Parma e Piacenza) per il centrodestra è stata eletta Elena Murelli e Elena Leonardi. Per il centrosinistra Vincenza Rando all'uninominale e Graziano Delrio al proporzionale. Per Azione-Italia Viva è stata eletta Silvia Fregolet. Il parmigiano Fabio Pietrella è stato eletto nel collegio proporzionale Lombardia 1