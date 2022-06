Amministrative: costituite le 204 sezioni elettorali

Alle ore 16 di oggi, sabato 11 giugno 2022, risultano regolarmente costituite le 204 sezioni elettorali del Comune di Parma. Gli elettori per i referendum sono 139.425, di cui 66.248 maschi e 73.177 femmine. Gli elettori per le elezioni ammnistrative sono 146.939, di cui 70.030 maschi e 76.909 femmine. I diciottenni che votano per la prima volta sono in totale 2452 di cui 1255 maschi e 1197 femmine. Gli elettori AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) sono complessivamente 7065 di cui 3655 maschi e 3410 femmine.