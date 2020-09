Parma al voto: ai seggi con mascherina e mani igienizzate

Oggi, domenica 20 settembre, è il primo della due giorni di voto - 20 e 21 settembre - per il referendum confermativo per la riduzione del numero di parlamentari da 945 a 600 - 400 alla Camera dei deputati e 200 al Senato e, per quanto riguarda il parmense, per le elezioni amministrative in cinque Comuni: Soragna, Varano dè Melegari, Pellegrino Parmense, Palanzano e Fontevivo. Per quanto riguarda il comune di Parma i cittadini con diritto di voto sono 139.364, di cui 66.108 maschi e 73.256 femmine mentre i diciottenni che voteranno per la prima volta saranno in totale 902 di cui 478 maschi e 424 femmine. Le 204 sezioni elettorali del Comune di Parma sono state regolarmente costituite nel pomeriggio di sabato 19 settembre.

Ai seggi con mascherine e mani igienizzate

Secondo le nuove regole, dovute all'emergenza Covid-19 gli elettori dovranno presentarsi ai seggi con la mascherina e si dovranno igienizzare le mani prima di effettuare le operazioni di voto. I seggi sono stati allestiti nel rispetto delle misure di sicurezza, con percorsi distinti di entrata ed uscita, distanziamento delle cabine elettorali.

La prima regola di base è non andare a votare se si ha una temperatura superiore a 37,5°o si hanno sintomi da Covid. Per l’accesso ai seggi non è prevista la misurazione della temperatura corporea. Non bisogna andare al seggio anche se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni o si è stati in contatto con persone risultate positive.

Voto a domicilio per chi è in isolamento fiduciario o in quarantena

