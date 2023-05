Elezioni, affluenza in calo nei comuni del parmense: a Salsomaggiore alle urne poco più del 41%

Affluenza in calo, al termine della prima giornata di voto per le elezioni amministrative, nei comuni della provincia di Parma chiamati al voto: a Salsomaggiore hanno votato il 41,18% degli aventi diritto, a Soragna il 50,31%, a Solignano il 50,03%. Tutti numeri in calo rispetto alla precedente tornata elettorale: a Salso cinque anni fa avevano votato il 55,14% degli aventi diritto, a Soragna il 59,53 e a Solignano il 51,52. Per Salsomaggiore Terme in particolare il calo è stato di oltre 13 punti percentuali.

Oggi, lunedì 15 maggio, i seggi sono aperti dalle ore 7 alle ore 15. L'eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci è previsto domenica 28 e lunedì 29 maggio.