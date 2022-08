Elezioni: ecco i nomi del Pd di Parma per il proporzionale

l Pd di Parma riunito il 1° agosto pone in vista delle prossime elezioni politiche ai segretari regionale e nazionale la necessità di una adeguata rappresentanza della città e del territorio di Parma, vista anche la grande importanza della recente vittoria alle amministrative del capoluogo, affinché la nostra federazione abbia pari diritti e pari dignità politica delle altre federazioni regionali.Propone quindi una rosa di nomi per le liste del proporzionale e chiede di poter rappresentare il collegio uninominale della Camera con un criterio che veda protagonista lo stesso Pd di Parma. La lista dei nomi uscita, rispettosa della alternanza di genere e presentata in ordine alfabetico e’ la seguente:

Fritelli Filippo

Lori Barbara

Mantelli Carla

Negri Giuseppe

Vanolli Michele