Seggi aperti a Soragna, Varano, Fontevivo, Palanzano e Pellegrino: alle ore 12 affluenza del 18.03%

Nei cinque comuni della provincia di Parma chiamati al voto per le elezioni Amministrative alle 7 di oggi, domenica 20 settembre, si sono aperti i seggi. A Varano dè Melegari, Soragna, Palanzano, Pellegrino Parmense e Fontevivo gli elettori sono chiamati a votare - oltre che per il referendum - anche per scegliere il sindaco e i consiglieri comunali.

AFFLUENZA ALLE ORE 12 DEL 20 SETTEMBRE NEI 5 COMUNI: 18.03%

L'affluenza per le Comunali in provincia di Parma - complessivamente nei comuni di Varano dè Melegari, Soragna, Palanzano, Pellegrino Parmense e Fontevivo - alle ore 12 di domenica 20 settembre è stata del 18.03%.

Ai seggi con mascherine e mani igienizzate

Secondo le nuove regole, dovute all'emergenza Covid-19 gli elettori dovranno presentarsi ai seggi con la mascherina e si dovranno igienizzare le mani prima di effettuare le operazioni di voto. I seggi sono stati allestiti nel rispetto delle misure di sicurezza, con percorsi distinti di entrata ed uscita, distanziamento delle cabine elettorali.

La prima regola di base è non andare a votare se si ha una temperatura superiore a 37,5°o si hanno sintomi da Covid. Per l’accesso ai seggi non è prevista la misurazione della temperatura corporea. Non bisogna andare al seggio anche se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni o si è stati in contatto con persone risultate positive