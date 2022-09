Elezioni politiche, le modalità per richiedere una nuova tessera elettorale

In vista delle prossime consultazioni elettorali fissate per il giorno 25 settembre 2022 è bene che i cittadini controllino la propria tessera elettorale, così da poterne richiedere una nuova in tempi utili.

La nuova tessera può essere richiesta se sono terminati gli spazi disponibili, in caso di deterioramento, furto, smarrimento e non è necessaria la denuncia presso le Forze dell’Ordine.

Per richiedere la tessera elettorale è necessaria la prenotazione tramite:

1 - le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (Cns), nella sezione servizio online https://www.servizi.comune.parma.it/it-IT/Richiesta-online-duplicato-della-tessera-elettorale.aspx

2 - o contattando il Comune di Parma, al numero 0521-40521.

Non appena la tessera sarà pronta per il ritiro, il Comune invierà all'utente un SMS o un'email al richiedente.

Da quel momento sarà possibile presentarsi presso il Direzionale Uffici Comunali (DUC), in via Torello de Strada n. 11, senza appuntamento, durante l'orario di apertura al pubblico per il ritiro.

La tessera elettorale può essere ritirata anche per i familiari che sono presenti sullo stato di famiglia e non è richiesta la delega al ritiro in caso contrario è necessaria.