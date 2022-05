Presentata la lista di "Per Parma 2032" che sostiene la candidatura a sindaco di Lavagetto

Presentata questa mattina la lista di "Per Parma 2032" che sostiene la candidatura a sindaco di Giampaolo Lavagetto. Alla presentazione dei candidati è seguito l'intervento del candidato sindaco che ha sottolineato l'importanza di essere al fianco dei cittadini e della necessità di "avere un sindaco che risponda direttamente al telefono ai cittadini, senza passare da Bologna, da Roma o da Bruxelles".

"Da quattro anni siamo sul territorio e in mezzo ai cittadini - prosegue Lavagetto - con il Comitato Parma in Centro, seguito poi dal Comitato "Cittadella per Parma" e da quello del "San Leonardo che Verrà". Conosciamo i problemi della città e da anni proponiamo soluzioni che non sono state accolte e che adesso in campagna elettorale sono sulla bocca di tutti". La lista "Per Parma 2032" nasce dai Comitati Cittadini e non ha appoggi partitici.

Lista dei candidati

Luni Colla, 39 anni Consigliere Comunale presso comune di Parma, Autista di autobus presso Tep.

Gianluca Zoni, 62 anni Pensionato e Presidente Comitato “San Leonardo che Verrà”

Isabella Grassi, 54 anni Avvocato e Presidente Comitato “Cittadella per Parma”

Vincenzo Siennica, 34 anni, Consigliere CCV Parma Centro e Segretario Comitato “Parma in Centro”

Cristina Allodi, 57 anni, imprenditrice

Giuliano Amadasi, 69 anni, Coordinatore Attività Didattiche CdL Tecniche di Radiologia Medica, ora in pensione

Paola Boeti, 43 anni Avvocato

Vlad Budu, 25 anni, Corriere

Orietta Bonazza, 55 anni, Assistente Consulente Finanziario

Emmadesiree Ciaburri Galasso, 44 anni, Docente e Consulente Aziendale

Fiorenza Ciarelli, 66 anni Ex Dipendente Comunale, ora in pensione

Enrico Caraffi, 55 anni Dirigente Multinazionale informatica

Gianluca Crosta, 24 anni, Studente Universitario

Guia Ellena, 48 anni, Libera Professionista

Eugenio Maria Degiacomi, 31 anni, Musicista e Cantante Lirico

Marisa Magri, 62 anni Commerciante

Fabrizio Minardi, 53 anni, Operaio

Agnes Laure Makamte, 38 anni, Commerciante

Franco Greci, 75 anni, Pensionato, ex Agente di Commercio di Abbigliamento

Anita Guazzo Gerardi, 34 anni, Avvocato

Giovanni Ferrari detto “Gio”, 60 anni, Settore Investigazioni

Franca Miani Uluhogian, 73 anni, Professore Universitario in Pensione

Marco Marucco, 64 anni, Dirigente Medico

Candida Morreale, 77 anni Capoteam Agenzia entrate di Parma in pensione e Consigliera Direttivo “San Leonardo che Verrà”

Veronica Serati, 33 anni addestratore ENCI sez.1

Patrizia Tramontin, 55 anni, Funzionario Amministrativo Università di Parma

Cecilia Zanacca, 59 anni, Impiegata e Risorse Umane

Antonio Solano, 48 anni Preparatore Atletico e Insegnante

Emanuela Pizi, 45 anni, Barista

Edoardo Grassi, 21 anni Studente Universitario

Gianluca Pesci, 55 anni, Imprenditore