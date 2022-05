Elezioni, liste presentate al Duc: ci sono 12 candidati

E' scaduto il termine per presentare le liste elettorali. Negli uffici comunali sono stati depositati tutti i documenti necessari per dare il via all'ultimo sprint. Un via vai intenso al Duc, cominciato di buon mattino quando Onda, la lista a sostegno del candidato sindaco Michele Guerra, ha firmato i documenti consegnando agli uffici elettorali tutto il materiale necessario. Il Duc è stato invaso dai rappresentanti di ogni gruppo politico. Parma ha sfiorato - a un certo punto - un numero alto di candidati alla poltrona di primo cittadino. Il 13esimo sarebbe dovuto essere Alessandro Tassi-Carboni, attuale presidente del consiglio comunale. Un giorno prima della scadenza del termine per la presentazione delle liste, si è chiamato fuori, spiegando alla stampa le sue ragioni. Ci aveva pensato... Restano 12 i candidati sindaco, tutti hanno presentato le liste con annessi documenti. Parma entra ufficialmente in clima elettorale. In realtà, lo è già da un po'.