Michele Guerra: "Risultato storico: Parma laboratorio politico per il centrosinistra"

Il candidato del centrosinistra Michele Guerra commenta i primi dati delle proiezioni su Parma: "Sono proiezioni che ci confortano perchè vuol dire che abbiamo lavorato bene in questi mesi, stando sui temi della città, abbiamo raccolto un risultato importante e anche storico perchè il centrosinistra non vince dal 1998. Ci aspettano altre due settimane di campagna elettorale. La nostra coalizione ha fatto un avoro straordinario, anche l'esperimento di tenere insieme forze diverse ha funzionato. Parma ha bisogno di guardare al futuro e non al passato. Credo che Parma, che è stata per tanti anni un laboratorio politico, lo sia ancora. E' la prima volta che Parma mette insieme i partiti del centrosinistra e i movimenti civici".