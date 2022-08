Elezioni, due parmigiani in corsa per il Pd: Barbara Lori e Filippo Fritelli

Sono due i candidati parmigiani per il Partito Democratico alle prossime elezioni del 25 settembre: Barbara Lori e Filippo Fritelli. Le candidature per l'Emilia-Romagna sono state comunicate ieri sera durante la direzione nazionale del Pd.

Barbara Lori sarà inserita al secondo posto nella lista plurinominale del Senato dietro al capolista Graziano Delrio mentre Filippo Fritelli correrà negli uninominali per la Camera.

La parlamentare del Partito Democratico Paola De Micheli sarà capolista del Partito Democratico nel collegio della Camera dell'Emilia Ovest, nelle province di Piacenza, Parma e la maggior parte di Reggio Emilia.

"Non risparmierò un grammo della mia energia - scrive Paola De Micheli - a fianco degli altri candidati nei collegi, per far vincere la nostra idea di futuro e i diritti, per dare dignità vera al lavoro dentro a un'Italia Democratica e Progressista. Per onorare fino in fondo la tradizione e la storia di una terra profondamente antifascista. Porterò in Parlamento tutto l'impegno e la competenza maturata in questi anni. Uniti alla tensione ideale e a una passione genuina, senza le quali la politica si separa dalla vita delle persone. La sfida è alta, ci sarà tanto bisogno del vostro aiuto, ma ne sono certa: insieme possiamo vincere".