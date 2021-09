Elezioni, Pizzarotti apre all'accordo con il Pd: "Le condizioni per noi ci sono"

Dopo la visita del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini alla festa del Pd di Parma il sindaco Federico Pizzarotti rilancia sulla possibilità di una collaborazione con il Partito Democratico in vista delle elezioni comunali dell'anno prossimo. Se Bonaccini ha sottolineato che, riferendosi alle elezioni di Parma, "questa volta ci sono tutte le condizioni per farcela" e aspirando ad una "larga coalizione" il primo cittadino sottolinea che "le condizioni ci sono, anche se dobbiamo chiarire alcuni punti".

"L'argomento che tiene banco è capire se ci sono le condizioni per il percorso comune con il Pd. Dal nostro punto di vista, dopo aver fatto le Regionali e dopo aver lavorato - a livello istuzionale regionale e proviciale sempre insieme - le condizioni ci sono. Alcune cose devono essere messe in chiaro e lo stiamo facendo. Tra pochi giorni potremmo commentare queste linee guida. Poi il percorso è tutto da fare ed è sicuramente ancora lungo ed impegnativo ma c'è la disponibilità e la voglia di dare continuità ad alcune politiche con un cambio su altro. Per noi c'è la volontà e ci sono le prospettive per un centro sinistra, più allargato, che possa continuare ad amministrare Parma".