Elezioni, terzo polo: Pizzarotti alleato con Matteo Renzi?

L'ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti potrebbe allearsi con il leader di Italia Viva Matteo Renzi, in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Matteo Renzi, infatti, avrebbe imbastito un dialogo con l'ex sindaco tornato in pista con "Lista civica nazionale", un movimento che impegna sindaci, amministratori locali, associazioni e promotori di progetti del territorio.

L'ex primo cittadino grillino è ormai da due settimane a Roma, impegnato in incontri, confronti e faccia a faccia. In una nota Lista Civica ha reso noto di aver rifiutato la proposta del Pd "di confluire in un'unica lista con quella promossa da Luigi Di Maio e Bruno Tabacci". Una condizione che il movimento di Pizzarotti bolla come "irricevibile".

Secondo quanto apprende l'AdnKronos, l'intesa tra Renzi e Pizzarotti sarebbe sul tavolo. I ragionamenti che si fanno, anche sondaggi alla mano, è quella di riuscire a superare la fatidica soglia del 5%. L'asse tra i due potrebbe scompigliare le carte nel centrosinistra.

"Mentre gli altri litigano noi siamo i soli seri e coraggiosi che dicono terzo polo. Non abbiamo scelto la solitudine: abbiamo scelto la libertà. Le alleanze si fanno sulle idee, non sugli scranni. Avanti", ha scritto su Twitter Renzi nelle scorse ore.