Elezioni: il nodo primarie spacca il centrosinistra

In vista delle prossime elezioni comunali il tema primarie continua a dividere la coalizione di centrosinistra, i cui maggiori azionisti sono Pd ed Effetto Parma e che comprende anche Sinistra Italiana, Articolo uno, Italia Viva, Cantiere Draghi, + Europa, Volt, Emilia-Romagna Coraggiosa e i socialisti.

Dopo la sintesi, più o meno definitiva, trovata tra le varie anime della formazione e dello stesso Pd rispetto ai temi più caldi, ovvero il progetto per l'aeroporto e quello per il nuovo stadio Tardini, la coalizione deve affrontare ora un nodo centrale: la scelta del candidato sindaco. Mentre Effetto Parma sarebbe disponibile a candidare un ex assessore della giunta Pizzarotti la minoranza Pd, che fa riferimento al gruppo consigliare, si oppone nettamente a questa eventualità, come ribadito dalla consigliera e presidente dell'assemblea cittadina Caterina Bonetti. Il problema primarie nasce anche da questa prima differenza di visione.

Durante l'ultima assemblea del Pd, che si è svolta lunedì sera nella sede di via Treves, il capogruppo in consiglio comunale Lorenzo Lavagetto ha presentato un documento, con le firme di 19 delegati su 40, che sostiene le primarie. Gli altri partiti della coalizione, Pd escluso, hanno firmato un documento che si oppone a questa modalità per la scelta del candidato. Una presa di posizione chiara e significativa: si vada avanti con il percorso già intrapreso, dicono, ovvero la strada del "confronto interno".

All'interno del Pd i giochi non sono ancora chiusi: dipenderà, come sempre, dai numeri interni. Il nodo verrà sciolto in una prossima assemblea del partito, ancora da calendarizzare. Del resto per bloccare le primarie, come previsto dallo statuto, è necessaria l'opposizione da parte dei 3/5 dell'assemblea

Il capogruppo in Consiglio Lorenzo Lavagetto non si sbottona: l'atmosfera nel partito è ancora troppo calda. "Diciamo che ho rispetto della valutazioni di tutti, è una questione che è stata posta all'interno del Pd e attiene alle modalità di selezione della candidatura. Le primarie sono uno strumento di partecipazione, previsto dal nostro statuto, che consentono un chiarimento rispetto alla scelta del candidato". Che tempi vi siete dati per la decisione definitiva? "E' un nodo da sciogliere a breve: auspico un chiarimento in tempi rapidi. Non è una spaccatura: lo statuto ha le sue regole, tra cui le primarie, ed è giusto onorarle".