Elezioni: Pd primo partito con oltre il 24%, flop della Lega superata da Fratelli d'Italia, exploit per la lista di Vignali al 13%

E' quasi terminato lo spoglio delle schede per le elezioni amministrative del 12 giugno a Parma. ll candidato del centrosinistra Michele Guerra e il candidato del centrodestra Pietro Vignali andranno al ballottaggio domenica 25 giugno. Tra i due circa 20 punti di distacco.

Il Partito Democratico è il primo partito a Parma con oltre il 24 per cento dei voti, dietro la lista civica in sostegno a Pietro Vignali che ha superato il 13 per cento, poi la lista di Fratelli d'Italia con circa il 7.5 per cento che supera la Lega, come avviene anche in altre città. Il partito di Salvini si ferma a poco più del 4%. Quasi scomparsa Forza Italia con poco più del 2.5 per cento. La lista di Effetto Parma con Pizzarotti è arrivata ad oltre l'8 per cento mentre quella legata a Michele Guerra poco più del 7.5 per cento.