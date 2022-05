Elezioni, Roberti: "Valutiamo un ricorso in appello al Consiglio di Stato"

Dopo che il Tar ha rigettato il ricorso contro la ricusazione del 15 maggio da parte dell'Ufficio Elettorale Circondariale, Roberta Roberti della lista Parma Città Pubblica dice: "Abbiamo appreso la notifica del rigetto del nostro ricorso al Tar e siamo in attesa di leggere con attenzione le motivazioni per valutare con il nostro avvocato se ci sono gli estremi per un ricorso in appello al Consiglio di Stato".