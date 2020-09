Elezioni del 20 e 21 settembre: al voto cinque Comuni del parmense

Sono cinque i Comuni del parmense che andranno al voto domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, in occasione delle elezioni comunali che si terranno in 1.184 Comuni in tutta Italia: Fontevivo, Palanzano, Pellegrino Parmense, Soragna e Varano dè Melegari. Sempre il 20 e 21 settembre gli elettori saranno chiamati a votare anche per il referendum confermativo per la riduzione del numero di parlamentari da 945 a 600 - 400 alla Camera dei deputati e 200 al Senato.

A Fontevivo il sindaco leghista uscente Tommaso Fiazza si rincandida e guida la lista Avanti Tutta, orientata al centrodestra con anche alcune componenti civiche. I candidati consiglieri sono: Andrea Zorandi, Matteo Agoletti, Enrica Cavazzini, Enrico Terenziani, Matteo Borrini, Alessandro Gennari, Graziano Giordani, Federica Guerci, Daniele Menta, Lina Nocera, Maria Vittoria Rusca, Costanza Zecca. Il centrosinistra presenta come candidato sindaco il segretario del Pd Luca Bussolati, sostenuto dalla lista Uniti per Fontevivo. I candidati consiglieri sono: Raffaella Pini, Alessandro Castagnoli, Giuseppe Grazioli, Anna Maria Tiberti, Mara Troni, Paola Zilli, Claudio Galloni, Enrico Boselli, Filippo Corradini, Martino Antonio Culeddu, Mario Mantovani, Luigi Tronci.

Si vota anche a Palanzano, nonostante le scorse elezioni si siano tenute circa un anno fa: il sindaco Carlo Montali, arrivato al terzo mandato, è stato riconosciuto come incandidabile per aver ricevuto una condanna. La sfida sarà tra Ermes Boraschi, presidente della Croce Rossa di Palanzano che è sostenuto dalla lista civica Palanzano e le sue Valli e Caterina Pezzoni che si candida con la lista Palanzano Civica. I candidati consiglieri per Boraschi sono: Saverio Cicchella, Fabrizio Capacchi, Giulia Santini, Silvia Franzini, Gianfranco Boraschi, Rachele Grassi, Mattia Bertoni, Ettore Giovanni Agostini, Marinella Vicini. I candidati consiglieri di Caterina Pezzoni invece sono: Giulia Berini, Guglielmo Bertoni, Valerio Delrio, Pietro Irali, Emanuela Mariotti, Leonardo Milesi, Claudio Moretti, Paolo Schianchi, Ugo Ranzieri.

A Soragna si affrontano tre candidati sindaco: Matteo Concari, Federico Giordani e Silvia Paroni. Concari, sostenuto dalla ista Sempre per Soragna fa riferimento al centrodestra - Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Ecco i candidati consiglieri: Salvatore Iaconi Farina, Maria Pia Piroli, Eleonora Cergnul, Remo Pezzani, Ivonne Alinovi, Betty Marasi, Simona Fontana, Gabriele Fanfoni, Stefano De Benedictis, Umberto Bertini, Beatrice Galletti, Gianluca Mobilia. Federico Giordani, a capo della lista Idea Soragna ha i seguenti candidati consiglieri: Natascia Bonamici, Simona Brambilla, Gabriele Brianti, Anna Maria Castrignano, Paolo Giordani, Gianni Guasti, Mirko Guareschi, Lucrezia Iapelli, Andrea Larini, Benedetta Malvisi. Silvia Paroni, infine, si candida per la lista Soragna Borgo Attivo. I candidati consiglieri sono: Paolo Allegri, Nicoletta Ariosi, Emilia Baldacchini, Andrea Ceci, Leonardo Dall’asta, Luca Emanuelli, Daniele Garbi, Andrea Guareschi, Michela Maradini, Elisa Mori, Antonella Oliverio, Mauro Toscani.

A Varano dè Melegari i candidati sindaco sono tre: il sindaco uscente Giuseppe Restiani con la lista Guardando al futuro - con i candidati consiglieri Alessio Duranti, Gian Marco Rossi, Andrea Ferrentino, Giulia Mora, Alessandro Saglia Codeluppi, Filippo Scartazza, Giovanni Ferrari, Roberto Spaltini, Janvick Nocivelli, Katiuscia Richard - Giovanni Bertocchi, consigliere di opposizione con la lista Varano Domani e i consiglieri Luca Carrara, Gianluca Cesari, Giuseppe Dodi, Rita Mazzaschi, Matteo Passadore, Martina Pediri, Alessandra Pesce, Francesca Ruggeri, Antonio Schiavone, Alessandro Sgobazzi. Il candidato sindaco Paolo Balbo guida la liste Varano la nuova rinascita con i candidati consiglieri Mario Leonardi, Carlo Leccabue, Luca Varesi, Laura Garavaldi, Francesco Cazzaniga, Angela Cenci, Pietro Fecci, Elisabetta Barbacini, Mirko Serventi.

A Pellegrino Parmense, Comune commissariato e retto dal rappresentante della Prefettura Antonino Carlo - dopo la sfiducia al sindaco Luca Graffi nel maggio dell'anno scorso - si andrà al voto domenica 20 e lunedì 21 settembre. Giuseppe Gorreri si candida con la lista civica Pellegrino verso il futuro e i candidati consiglieri oredana Bernini, Massimo Cartagini, Daniele Lusignani, Matteo Marosi, Alessia Meli, Corrado Orsi, Filippo Poggi Longostrevi, Antonio Rozzi, Massimiliano Trivelloni, Maria Elisa Zambelli. Gianni Pizzarotti si candida a sindaco con la lista Pizzarotti e salviamo Pellegrino e i candidati consiglieri Paola Ericoli, Sonia Leila Khalfi, William Orsi, Giorgio Campara, Marco Spotti, Francesco Zaniboni, Cristina Lucchetti, Eugenio Luciano, Gino Peracchi, Filippo Allegri, Mauro Riva. Alberto Canepari, invece, si presenta con la lista Impegno comune per Pellegrino con i candidati consiglieri Cristina Bruni, Mirco Carpanini, Enrico Ferraroni, Luciano Lanzarotti, Cristina Orlandi, Jessica Peracchi, Serena Porta, Samantha Ramelli, Claudio Regalli, Fausto Tosini.A Soragna sono tre i candidati sindaco