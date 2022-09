Elezioni, prime code davanti ai seggi: si vota fino alle 23

Urne aperte a Parma e provincia. Se nelle prime ore per votare non si è registrata una grande affluenza, code davanti ai seggi si sono verificate dalle 10 in avanti. Si può votare fino alle 23.

Nel Parmense i votanti sono 329.042, divisi in 469 sezioni, in città 139.609, di cui 462 i 18enni. Si vota con il «Rosatellum» che non consente il voto disgiunto.