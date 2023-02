Elly Schlein è la nuova segretaria del Pd, l'assessore De Vanna: "Ora una politica meno verticistica, in dialogo con chi è fuori dal perimetro del partito""

Elly Schlein è la nuova segretaria del Pd. E' la prima donna alla guida del partito ed è la più giovane con i suoi 38 anni. A Parma Elly Schlein ha vinto in tutti i quartieri della città e in vari comuni della provincia. Ecco i dati. Parma città Bonaccini: 1996 Schlein: 2701 Parma provincia Bonaccini: 2927 Schlein: 2307 Parma totale Bonaccini: 4923 Schlein: 5008

"Una grande vittoria - è il primo commento a caldo dell'assessore Francesco De Vanna del comitato per Elly Schlein a Parmatoday - che era stata prefigurata dalla straordinaria mobilitazione impressa da Elly nelle scorse settimane. Una ventata d'aria fresca che farà bene al Pd, alla sinistra e al Paese, che chiede un'alternativa al Governo Meloni fondata sulla giustizia sociale e su un nuovo modello di sviluppo, solidale e inclusivo. I numeri emersi, anche a Parma, ci devono far riflettere sulla necessità di costruire una politica meno verticistica, oltre i personalismi, in dialogo con quanto di buono accade fuori dal perimetro del Pd. Nella società cresce una domanda di sinistra che dovremo coltivare con sempre maggiore impegno, con l'unità delle forze civiche e progressiste"

"Sono immensamente grata perchè insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione. Anche stavolta non ci hanno visti arrivare - ha sottolineato Elly Schlein - .Il popolo democratico è vivo, c'è ed è pronto a rialzarsi. Da domani lavoreremo insieme nell'interesse del paese. Lavoreremo per l'unità, il mio impegno è di essere la segretaria di tutte e di tutti, per tornare a vincere".