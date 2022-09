Elezioni del 25 settembre: domani 9 settembre Enrico Letta a Parma

Domani, 9 settembre, alle ore 15, il segretario nazionale del Pd Enrico Letta sarà a Parma all'Hotel Link 124 in via San Leonardo, 124. Il segretario del Pd sarà in città per la campagna elettorale per le politiche del 25 settembre. Saranno presenti i candidati del Partito Democratico in corso per i collegi uninominali e plurinominali per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubbica relativi al nostro territorio provinciale.