Ottolini: "Pizzarotti? Ha favorito Tibre e aeroporto cargo: con noi pannelli fotovoltaici sui balconi e nei parcheggi"

"La coalizione Pd-Effetto Parma in termini di cementificazione del territorio è in linea con le posizioni peggiori del centrodestra. La giunta Pizzarotti? Erano partiti suscitando grandi aspettative di cambiamento nei cittadini e si sono arroccati progressivamente nel palazzo e appiattiti sulle posizioni deteriori dell’Unione Parmense degli Industriali". Enrico Ottolini, candidato sindaco per Europa Verde e Possibile è la coscienza critica sui temi del clima e dell'ambiente: "A Parma c’è un tasso di motorizzazione del 61%, ossia 61 auto private ogni 100 abitanti. Tantissime. E i metri di piste ciclabili sono 18 ogni 100 abitanti. Uno dei primi provvedimenti sarà affidare agli uffici tecnici comunali lo studio per la copertura, con pannelli fotovoltaici, di tutti i parcheggi scambiatori".

Com'è maturata la sua scelta di candidarsi a sindaco e quali punti la distanziano dagli altri candidati a sinistra della coalizione Pd-Effetto Parma?

"L’esperienza dei Verdi è ripartita a Parma nel 2019 alle elezioni europee con Europa Verde e in seguito siamo stati presenti con una nostra lista alle Regionali nel 2021. Era naturale per noi presentarci a queste elezioni comunali, anzi a maggior ragione, volendo incidere in politica per portare le ragioni dei cittadini, delle associazioni e delle imprese, che vogliono vivere in un ambiente sano e nel rispetto della natura. La nostra azione politica parte dai contenuti e non dalle alleanze: per questo era improponibile stare a livello locale con la coalizione Effetto Parma-Pd che in termini di cementificazione del territorio è in linea con le posizioni peggiori del centrodestra. Dall’autunno ci siamo confrontati ripetutamente per una coalizione alternativa con altri soggetti; purtroppo le cose sono andate diversamente. Abbiamo comunque mantenuto aperto la porta al dialogo fino all’ultimo e sono contento dell’accordo raggiunto con Possibile che ci riporta al punto da cui nacque Europa Verde. È un segno della nostra capacità di coniugare l’ecologia col sociale. È quello che apprezzano i cittadini di Europa Verde: una forza trasversale non catalogabile negli schieramenti classici. C’è un’immagine metaforica che ci rappresenta: Europa Verde è come un albero. Ha le radici nel territorio, il tronco in Italia e la chioma in Europa. Noi siamo questo: un partito a dimensione europea, e cerchiamo di attuare il famoso slogan “Pensare globalmente, agire localmente”.

Come valuta i dieci anni di amministrazione Pizzarotti, soprattutto per quanto riguarda le scelte sui temi ambientali e infrastrutturali?

"Il nostro giudizio è complessivamente negativo. Abbiamo la capacità di apprezzare alcuni risultati positivi, ad esempio la raccolta differenziata dei rifiuti, ma siamo di fronte a un’esperienza deludente. Erano partiti suscitando grandi aspettative di cambiamento nei cittadini e si sono arroccati progressivamente nel palazzo e appiattiti sulle posizioni deteriori dell’Unione Parmense degli Industriali. Intendiamoci: a Parma ci sono non pochi imprenditori illuminati e all’avanguardia su percorsi green di sostenibilità delle loro aziende e con spinte innovative nella società, ma al contempo permangono altre imprese con mentalità novecentesca che, per il futuro del territorio, immaginano solo infrastrutture pesanti a scapito della food valley. La Ti-Bre e l’aeroporto cargo sono i due simboli. E l’amministrazione Pizzarotti negli ultimi anni ha fatto di tutto per favorirle. Sull’aeroporto andando anche contro il parere tecnico degli stessi uffici comunali. Peraltro noto che nei primi incontri il candidato sindaco Guerra sta prendendo le distanze dall’esperienza della giunta uscente. A parte la contraddizione è un buon segno".

Com’è la vostra Parma del futuro, come immaginate una città guidata da Europa Verde?

"I nostri slogan sono “Cambia l’aria” ed “energie pulite”. Questo è il nostro impegno: ridurre progressivamente lo smog nell’aria con una pluralità di azioni che blocchino le fonti inquinanti e, al contempo, incentivare al massimo le energie rinnovabili a partire da quella solare che è pulita. C’è un’idea a basso costo che ha lanciato il noto climatologo Luca Mercalli, presidente del comitato scientifico nazionale diEuropa Verde, ossia l’idea di pannelli fotovoltaici da balcone. Sembra una boutade ma può davvero essere utile e funzionale per molti cittadini che da un lato risparmiano sulla bolletta e dall’altro evitano emissioni in atmosfera. In questo quadro l’azione per il clima – che è la priorità assoluta su scala mondiale, assieme all’azione per la pace in Ucraina – deve guidare le politiche amministrative. Ben venga la sfida della Commissione Europea che ha inserito Parma nelle 100 città europee “carbon neutral”. La vera neutralità richiede però la cancellazione dei progetti di infrastrutture impattanti e di evitare il conteggio dei boschi dell’appennino per compensare le emissioni cittadine, come pensava di fare l’amministrazione Pizzarotti".

Oltre al no ai megaprogetti come l'aeroporto come intendete porre, nelle scelte quotidiane della futura amministrazione, il tema della sostenibilità ambientale?

"A parte il tema energia, il nostro impegno verte sulla mobilità sostenibile. A Parma c’è un tasso di motorizzazione del 61%, ossia 61 auto private ogni 100 abitanti. Tantissime. E i metri di piste ciclabili sono 18 ogni 100 abitanti. Il Pums (piano urbano mobilità) del 2017 è rimasto inattuato in cinque anni e solo ora, a un mese dalle elezioni, si sono accorti che dovevano progettare nuove piste ciclabili. Ma

quel che conta sarà rivisitare profondamente il sistema di trasporto pubblico, tuttora ancorato a un modello anni Ottanta. Siccome più della metà del traffico in città arriva dai comuni limitrofi dobbiamo agire su quel fronte. Ad esempio investendo sul trasporto ferroviario metropolitano, di concerto con la Regione e Trenitalia. Lo sa che da Salsomaggiore a Parma in treno si impiegano 23 minuti? E invece quanti treni utili abbiamo? Lo sa il sindaco di Salso che una miglior frequenza ammodernare la Parma-Brescia, le littorine a gasolio sono un insulto. Sa quanti lavoratori sono sull’asse Torrile-Colorno-Casalmaggiore?

Su questo il Comune capoluogo si deve impegnare, di concerto con tutti gli altri enti. Poi c’è il tema del verde pubblico, trattato malissimo dalla giunta uscente. Penso solo alla mancata collaborazione coi privati del Consorzio Kilometro Verde Parma. E al contraltare delle duemila (!) piante seccate l’anno scorso nelle aree adiacenti alla tangenziale sud nell’inopinata collaborazione tra Assessorato Lavori Pubblici e

Arbolia".

Le prime tre cose che vorrebbe cambiare nel caso fosse eletto sindaco di Parma ?

"Il primo atto, da anteporre a tutto per l’urgenza, sarà fermare il progetto di stravolgimento della Cittadella, se saremo ancora in tempo per fermarlo. Il secondo l’affidamento, agli uffici tecnici comunali, dello studio per la copertura con pannelli fotovoltaici di tutti i parcheggi scambiatori col triplice effetto: produrre energia pulita a costi inferiori, cederla gratuitamente alle auto elettriche, contrastare le isole di

calore che sono le distese di asfalto. Terza cosa l’affidamento dei giochi per i bambini nei parchi, con l’istituzione di una precisa figura interna al comune che dialoghi con i cittadini sulle necessità di manutenzione. È scandaloso che in tante aree verdi manchino da anni le altalene e altri giochi. Le bambine e i bambini devono essere i nostri cittadini privilegiati".