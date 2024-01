Enti locali, Cavandoli (Lega): “Avanti per aggiornamento gettoni presenza consiglieri comunali”

“Apprezzo l’intervento del ministro Piantedosi a favore di un incremento del gettone di presenza per il personale ai seggi elettorali. Così come credo sia altrettanto importante aggiornare l’importo dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali, perlomeno adeguandoli agli indici annuali Istat, accogliendo così anche le richieste di diversi presidenti di consigli comunali appartenenti a tutte le forze politiche. Il presidente del Consiglio Comunale di Parma, Michele Alinovi, ha informato i capigruppo consigliari di aver sottoscritto questa richiesta che non incide sui parlamentari che sono anche consiglieri essendo esclusi da ogni emolumento, che quindi resta nella disponibilità del Comune.

L’aggiornamento è una misura prevista dal TUEL ma che da tempo non si concretizza. Chi svolge questo ruolo con impegno e grande senso di responsabilità compie un lavoro encomiabile per le amministrazioni e per la comunità che lo ha eletto.

I consiglieri comunali sono la vera espressione di una politica vicina ai cittadini e alle loro istanze, e la Lega ha da sempre dimostrato la propria vicinanza e attenzione ai rappresentanti istituzionali e ai bisogni delle comunità. I consiglieri comunali e quelli provinciali - ora eletti da tutti i consiglieri comunali della provincia - sono amplificatori delle istanze del territorio. Per questi motivi abbiamo chiesto al Ministro dell’Interno quali iniziative intenda intraprendere in merito all’aggiornamento dell’importo dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali e al ripristino di quelli per i consiglieri provinciali, questi ultimi aboliti dalla pessima riforma Delrio che ha impoverito le province spogliandole di importanti competenze e risorse”.

Lo dichiara la deputata della Lega Laura Cavandoli, prima firmataria dell’interrogazione